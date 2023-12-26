В Дорогуске грузовики ожидают по месяцу пересечение границы

Время пересечения грузовиками границы в пункте пропуска Дорогуск-Ягодин сейчас составляет более 30 суток из-за усиления протеста со стороны польских перевозчиков. Об этом сообщает во вторник Таможенная администрация в Люблине и польские перевозчики, сообщает Укринформ.

По расчетам отдела Таможенной администрации в Люблине, по состоянию на сегодняшний день в очереди перед пунктом пропуска "Дорогуск-Ягодин" находится 1,5 тыс. грузовиков.

"Ориентировочное время ожидания с учетом нынешних темпов пропуска транспортных средств перевозчиками составляет более месяца" , - сообщают польские таможенники.

Они подчеркивают, что такое значительное время ожидания пересечения границы возникло из-за усиления протеста перевозчиками на этом пункте пропуска. В частности, глава протеста перевозчиков в Дорогуске Эдита Озигала сообщила PAP, что сейчас в сторону Украины пропускается один грузовик на три часа, хотя до этого было наоборот - три грузовика в час.

“Протест длится уже восьмую неделю, мы должны как-то изменить тактику. За семь недель наши уступки украинской стороне не принесли результатов, поэтому мы усиливаем протест” , - сообщила Озигала.

По данным польских таможенников, перед пунктом пропуска "Гребенное -Рава-Русская" ждет пересечение границы 950 грузовиков, а время ожидания пересечения границы составляет 12 суток.

По данным польской полиции, перед пунктом пропуска "Медика-Шегини" ждет в очереди пересечение границы 570 грузовиков, а перед пунктом пропуска "Корчева-Краковец" - 580 грузовиков. Время ожидания пересечения границы в Медице, где польские аграрии к началу января приостановили протест, составляет примерно четыре суток.