Залужный об отсрочках от мобилизации: Это не моя компетенция

Украинской армии нужны люди, боеприпасы и оружие, чтобы продолжать ведение боевых действий. Причем люди, способные выполнять поставленные задачи. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный в эфире телемарафона, пишет Данила Крамаренко, РБК-Украина.

"Мне главное, чтобы пришли люди в войско и могли выполнять поставленные задачи. Кто какую будет иметь отсрочку или кто какую отсрочку не будет иметь, кого будет государство призывать - сегодня я считаю, что это не моя компетенция", - отметил он.

По его словам, для этого есть центральные органы исполнительной власти, который определяют, кого призывать.

"Мне нужны люди, мне нужны боеприпасы и мне нужно оружие, чтобы продолжить ведение боевых действий", - добавил Залужный.

Отметим, ранее Залужный говорил, что еще рано оценивать инициативу по рекрутингу в Силы обороны, но считал, что мобилизацию нужно не столько усиливать, сколько вернуть в прежние рамки. А также сетовал на увольнение областных военкомов, которые были профессионалами и знали, что делать.