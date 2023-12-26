Залужный прокомментировал возможное введение электронных повесток

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный считает, что Украину устроит любой способ мобилизации, который обеспечит армию пополнением резервов, сообщает Украинская правда.

Журналист спросил, как будет выглядеть вручение повесток электронным способом.

Залужный отметил, что с соответствующим предложением выступал не Генеральный штаб и не Вооруженные силы Украины, потому что у них нет даже возможности оценить, какой способ лучше.

"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом, также это очень хорошо. Но и Вооруженные силы Украины, и Генеральный штаб в этих вопросах находимся в роли потребителей" , – сказал главком.

Ранее министерство обороны рассматривает возможность извещать мужчин, в том числе и за рубежом, о необходимости появиться в ТЦК через электронное оповещение.