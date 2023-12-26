Залужный намекнул, что война в 2024 году будет отличаться технологически

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный говорит, что следующий год будет отличаться от 2023-го, учитывая изменение технологий ведения войны, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Залужный на брифинге 26 декабря.

"2024 год не просто будет отличаться, он должен отличаться, иначе нас ждет то, о чем я писал в статье. Соответственно мы эти проблемы нашли, и нашли уже где-то 90% решений этих вопросов, которые нужно будет обязательно решить, чтобы в следующем году действовать более эффективно и самое главное - сохранить людей.

Над этим работаем. С нами абсолютно согласились наши партнеры, которые также интересовались этим вопросом. Поэтому могу вас заверить, что следующий год будет отличаться... Мы по крайней мере для этого все делаем".

При этом главнокомандующий отметил, что вынужден констатировать: противник не отстает от ВСУ. В последние дни продолжается достаточно мощное противостояние с использованием различных технологий.

Что предшествовало:

В ноябре в своей колонке в издании The Economist главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный высказал мнение, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, нужны высокие технологии.