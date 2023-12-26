Нацполиция предупреждает о фейковых СМС о поступлении посылок
Правоохранители сообщают о новой схеме мошенников: фейковых СМС о поступлении посылок от имени известного почтового оператора, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.
"Злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы", - говорится в сообщении.
В этой связи в полиции призывают придерживаться следующих советов, чтобы не потерять свои деньги:
- не переходить по сомнительным гиперссылкам;
- получать данные о поступлении посылки только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;
- проверять правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;
- завести отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводить только ту сумму, которая необходима для оплаты;
- платить деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств;
- не сообщать посторонним лицам коды-подтверждения, которые приходят в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения;
При разглашении платежной информации в полиции советуют немедленно обратиться в банк и заблокировать карту.