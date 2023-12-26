Российские войска нанесли удары по Донетчине: пятеро погибших

Российские военные нанесли удары по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего погибли пятеро мирных жителей, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 26 декабря 2023 года, около 08:00, оккупанты совершили артиллерийский обстрел Торецка. От взрывов в собственном дворе погибла 67-летняя женщина, а на проезжей части недалеко от местной больницы скончался 74-летний мужчина.

В то же время оккупанты атаковали пгт Северное Торецка, где погиб мужчина 73 лет, а 62-летний житель получил ранения.

Уже через два часа российская армия обстреляла Авдеевку. Снаряд попал в частный дом, в результате чего погиб 61-летний горожанин, а его 56-летняя жена оказалась под завалами. Ее госпитализировали с открытым переломом черепа и ушибом головного мозга, множественными осколочными ранениями всего тела. Сейчас состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Кроме того, российские войска ударили по Константиновке Покровского района. Находясь в собственном доме, погибла женщина 61 года, которой обломки российского снаряда пробили грудную клетку и брюшную полость.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).