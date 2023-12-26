Залужный: Российскую агрессию может остановить только увеличение потерь

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный считает, что российскую агрессию может остановить только постоянное увеличение потерь их армии, хотя до сих пор руководство страны-агрессора не обращало внимания на количество убитых и раненых захватчиков РФ на войне, сообщает Украинская правда.

Об заявил Залужный на брифинге.

"На сегодня трудно спрогнозировать, сколько еще необходимо нанести потерь для того, чтобы это все прекратилось. Я считаю, что необходимо это делать постоянно ровно до того момента, когда война не закончится, пока противник не откажется от ведения боевых действий против нашей страны".

Залужный подчеркнул, что потери, которые понесли агрессоры в войне, остановили бы любую страну, но не Россию.

"Что там творится на линии соприкосновения - горы тел, даже никто не пытается их забрать. Их появляется с каждым днем там все больше и больше. К сожалению такое отношение Российской Федерации к собственным людям" , - отметил Залужный.

Напомним:

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.12.23 ориентировочно составили около 354 960 человек.