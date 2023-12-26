Суд закрыл дело о гибели участника нападения на активиста Стерненко
Приморский суд Одессы закрыл дело о гибели участника нападения на активиста Сергея Стерненко в 2018 году, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Стерненко в соцсетях и его адвокат Илья Воробьев в колонке на УП.
Прямая речь адвоката:
"26 декабря суд принял решение о закрытии дела и не признал Сергея Стерненко виновным в совершении инкриминируемых ему правонарушений".
Предыстория:
- Речь идет о событиях 2018 года. Тогда на Сергея Стерненко было совершено три нападения. Во время второго нападения Сергей задержал нападавшего. Во время третьего - на Сергея напали двое профессиональных спортсменов. Он ранил своих нападавших, один из которых умер сразу на месте.
- Стерненко вручили подозрение по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство