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Суд закрыл дело о гибели участника нападения на активиста Стерненко

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на активиста Стерненко
Фото: Facebook

П﻿риморский суд Одессы закрыл дело о гибели участника нападения на активиста Сергея Стерненко в 2018 году, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Стерненко в соцсетях и его адвокат Илья Воробьев в колонке на УП.

Прямая речь адвоката:

"26 декабря суд принял решение о закрытии дела и не признал Сергея Стерненко виновным в совершении инкриминируемых ему правонарушений".

Предыстория: 

  • Речь идет о событиях 2018 года. Тогда на Сергея Стерненко было совершено три нападения. Во время второго нападения Сергей задержал нападавшего. Во время третьего - на Сергея напали двое профессиональных спортсменов. Он ранил своих нападавших, один из которых умер сразу на месте.
  • Стерненко вручили подозрение по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство

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