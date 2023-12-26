Залужный не доволен тем, как работают ТЦК, но верит, что они справятся

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный говорит, что не доволен тем, как работают территориальные центры комплектования (ранее - военкоматы), но считает, что с необходимыми объемами мобилизации они справятся, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил корреспондент УП с брифинга Залужного.

"Что касается ТЦК, то по состоянию на сегодняшний день, честно сказать, работой их я пока не доволен".

Однако, по словам главнокомандующего, по состоянию на сейчас возможности ТЦК по набору военных не потеряны, и он не видит проблем в будущем с тем, чтобы поставлять в украинскую армию необходимый объем людей.

"Мы проследили, чтобы ключевые должности, которые непосредственно работают над организацией этого процесса, чтобы они остались и продолжили эту работу. Думаю, что мы с этой задачей справимся.

Что касается непосредственно руководителей, то работа идет дальше, и по состоянию на сейчас мы некоторых руководителей уже меняем, которые туда пришли, некоторые оставили места самостоятельно. Но, опять же, эта организация на сегодняшний день функционирует, и, по моему мнению, способна выполнять свои обязанности".

Что предшествовало:

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации, который предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста.