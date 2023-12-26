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СМИ: Комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

СМИ: Комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО
Фото: Рixabay

Комитет по иностранным делам турецкого парламента сегодня, 26 декабря, одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает TRT Haber.

Отмечается, что протокол о членстве Швеции в НАТО впервые был внесен в повестку дня Комиссии по иностранным делам 16 ноября. Однако переговоры не удалось завершить и информацию об обязательствах запросили у шведского правительства.

Парламентский комитет по иностранным делам собрался во второй раз в 15:00 по шведской повестке дня. Председатель комитета Фуат Октай заявил, что Швеция предприняла шаги, особенно в отношении финансирования терроризма.

Однако, по его словам, "мы еще не увидели ожидаемых результатов в борьбе с терроризмом".

После того, как парламентарии высказали свое мнение, протокол о вступлении Швеции в НАТО был принят. Последнее слово остается за генеральной ассамблеей Великого национального собрания Турции (парламент).

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. Чтобы страна стала частью Альянса, ее заявку должны ратифицировать все страны-члены. На сегодня членство Швеции одобрили все союзники, кроме Турции и Венгрии.

Еще несколько недель назад в МИД Швеции заявляли, что Турция одобрит заявку страны "в ближайшие недели".

Также президент США Джо Байден обсудил этот вопрос со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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