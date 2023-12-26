Генштаб: Россияне пытались 14 раз атаковать на Левобережье Днепра

В течение суток россияне совершили 14 безуспешных штурмовых действий на Левобережье Днепра, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение противнику.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по 5 зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Противовоздушной обороной уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 1 разведывательная БпЛА. Также, тактическая авиация наших Воздушных сил успешно атаковала большой десантный корабль черноморского флота России "Новочеркасск".

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, артиллерийскую систему и еще 3 другие важные цели противника".

В течение суток произошло 59 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Соболевки Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 11 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области, где противник при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 5 безуспешных атак на позиции наших защитников.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.