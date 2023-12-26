Армия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона (Обновлено)

Армия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский, двое его коллег и двое гражданских ранены, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, Укрзализныця, Министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Сложный день. Только был доклад об обстреле Херсона. Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте. Количество убитых и пострадавших устанавливается. На месте было много гражданских. Все обновления информации будут представлены соответствующими службами".

По данным, которые обнародовала Укрзализныця, в результате обстрела поврежден вокзал и подвижной состав Укрзализныци.

Пока известно о нескольких раненых работниках. Пассажиры в укрытии.

"План следующий: ждем стабилизации ситуации вокруг вокзала, пересаживаем людей в автобусы от привокзальной площади до Николаева (спасибо Херсонской военной администрации за оперативное подспорье), там мы уже сейчас готовим резервные вагоны — и ими повезем более 100 пассажиров к безопасности."

Ситуация контролируемая, железнодорожники готовы продолжать движение".

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что во время массированного обстрела города на вокзале находились около 140 гражданских на железнодорожном вокзале ждали отправления эвакуационного поезда.

Полицейские начали эвакуацию людей, во время нее погиб лейтенант полиции из Кировоградщины. Еще двое полицейских – в больнице с осколочными ранениями. Двум гражданским, получившим осколочные ранения, оказывают медицинскую помощь.

Обновлено в 21:27: Прокудин показал видео с ж/д вокзала Херсона после российской атаки.

Обновлено в 21:50: Офис генпрокурора сообщил, что обстрел произошел около 18:10. Вражеская армия поразила и другие инфраструктурные объекты города. Повреждены также жилые дома.

По словам городского головы Николаева Александра Сенкевича, на их вокзале усилили патрули, чтобы люди в случае необходимости могли обратиться за помощью.

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