В ЕС ожидают более миллиона заявлений о предоставлении убежища в этом году

Количество поданных заявлений о предоставлении убежища в странах Евросоюза в 2023 году превысит миллион, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью медиагруппе Funke рассказала директор Агентства ЕС по предоставлению убежища (EUAA) Нина Грегори, сообщает Bild.

Только в октябре агентство зарегистрировало около 123 тысяч заявлений – это самый высокий месячный показатель за последние семь лет.

Лидером по поданным заявлениям среди стран ЕС в октябре стала Германия. Здесь было подано 27% всех заявок – больше, чем во Франции и Италии вместе взятых, которые занимают второе и третье места.

По словам Грегори, на конец октября в ЕС было зарегистрировано почти 4 миллиона украинцев – на 320 тысяч больше, чем в январе. Больше всего украинцев находится в Германии: 1,17 миллиона человек, еще 957 тысяч получили убежище в Польше.

Она не ожидает, что эти цифры будут снижаться.

"Мир вокруг нас становится все более нестабильным. Поэтому потребность в защите беженцев не уменьшится в 2024 году и дальше, а в некоторых случаях даже возрастет", – отметила Грегори.

Она добавила, что 2024 год будет "сложным"; это означает, что количество беженцев продолжит расти.

Как сообщалось, согласно данным Федерального статистического ведомства ФРГ, украинцы составляли 8% среди искателей убежища, которые получают помощь в Германии.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что Европейская комиссия приняла решение направить более 65 миллионов евро из Фонда миграции и интеграции убежища на поддержку Болгарии, Чехии, Польши и Румынии в приеме людей, которые бегут от российской агрессии против Украины.