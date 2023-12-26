Зеленский считает правильным, что законопроект о мобилизации обсуждают
Президент Владимир Зеленский считает правильным, что законопроект о мобилизации в Украине обсуждают "не в кулуарах", сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Зеленский в видеообращении.
"Сегодня началась дискуссия о новых правилах мобилизации. Есть законодательное предложение - военное командование, Министерство обороны, другие привлеченные органы представили его в Верховную Раду.
Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно. А так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы у тех или иных правил и условий, которые предлагают депутаты и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в Силах обороны. Закон - это то, что касается всех".
Как сообщил президент, он считает правильным, чтобы на базе комитета Верховной Рады "военные вместе с депутатами определились" с тем, как на законодательном уровне "должен быть обеспечен следующий год для наших Сил обороны".
Зеленский добавил, что ждет окончательный текст закона.
Этому предшествовало:
- 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета, в котором говорится о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, электронных повестках и правах на отсрочку. Фракция "Слуга народа" решила избегать комментариев относительно этого законопроекта, ссылаясь на то, что это - инициатива военных.
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что военное руководство внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч человек. Об этой же просьбе военных ранее говорил президент Владимир Зеленский.
- В то же время Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование на постоянной основе формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, но запрос на конкретную цифру мобилизованных правительство не подавало: "Что касается этой цифры, мы ее сформировали на следующий год, она, конечно, учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в 2024 году. Озвучивать цифры, касающиеся каждого из этих показателей я не могу. Это военная тайна".