Зеленский считает правильным, что законопроект о мобилизации обсуждают

Президент Владимир Зеленский считает правильным, что законопроект о мобилизации в Украине обсуждают "не в кулуарах", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в видеообращении.

"Сегодня началась дискуссия о новых правилах мобилизации. Есть законодательное предложение - военное командование, Министерство обороны, другие привлеченные органы представили его в Верховную Раду.

Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно. А так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы у тех или иных правил и условий, которые предлагают депутаты и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в Силах обороны. Закон - это то, что касается всех".

Как сообщил президент, он считает правильным, чтобы на базе комитета Верховной Рады "военные вместе с депутатами определились" с тем, как на законодательном уровне "должен быть обеспечен следующий год для наших Сил обороны".

Зеленский добавил, что ждет окончательный текст закона.

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