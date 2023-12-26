Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с помощью Украине на 2024 год

Четыре бывших министра обороны Великобритании от Консервативной партии призвали правительство Риши Сунака срочно объявить, какой объем военной помощи Лондон предоставит Украине в 2024 году, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Telegraph.

В совместном обращении Майкл Фэллон, Бен Уоллес, Лиам Фокс и Гэвин Уильямсон призвали британское правительство объявить об обязательствах выделить на военную помощь Украине в следующем году не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов – столько же, сколько в 2022 и 2023-м.

"Украина, возможно, переживает свои самые темные времена. Сейчас не время для Британии расслабляться. Британия рискует потерять свое лидерство в поддержке Украины без видимой причины. Мы должны продемонстрировать долгосрочную приверженность", – подчеркнул Уоллес.

Уильямсон в свою очередь напомнил, что война РФ против Украины продолжается с 2014 года, и Британии важно дать украинцам "уверенность в том, что мы поддерживаем их борьбу против Путина".

Источники The Telegraph в британском правительстве говорят, что ожидают объявления конкретики по помощи Украине во время бюджетного процесса, то есть не раньше весны 2024 года. Но раньше об этом становилось известно еще до конца предыдущего года.

Великобритания увеличила военную помощь Украине после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Она в частности предоставила реактивные системы залпового огня M270, беспилотники, противотанковые средства, танки Challenger II, самоходные пушки AS-90 и бронемашины.

Британский премьер-министр и его министры неоднократно заявляли, что Лондон продолжит поддерживать Киев и что военная помощь будет продолжаться.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон в последнем интервью говорил, что ожидает выделения на помощь Украине оружием не меньше, чем было в последние два года.