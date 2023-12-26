СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее российское судно в Феодосии

Спутниковый снимок свидетельствует, что в результате удара по порту Феодосии в оккупированном Крыму, кроме "Новочеркасска", частично затонуло еще одно судно, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила "Радио Свобода" со ссылкой на спутниковые снимки сервиса Planet.com, показывающие порт Феодосии после украинского удара в ночь на 26 декабря.

Как сообщает издание, кроме большого десантного корабля "Новочеркасск", судя по снимку, в результате удара частично затонуло еще одно судно. На фото этот корабль обозначен желтым прямоугольником.

Для сравнения использован снимок за 24 декабря.

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