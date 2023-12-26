СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее российское судно в Феодосии
Спутниковый снимок свидетельствует, что в результате удара по порту Феодосии в оккупированном Крыму, кроме "Новочеркасска", частично затонуло еще одно судно, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила "Радио Свобода" со ссылкой на спутниковые снимки сервиса Planet.com, показывающие порт Феодосии после украинского удара в ночь на 26 декабря.
Как сообщает издание, кроме большого десантного корабля "Новочеркасск", судя по снимку, в результате удара частично затонуло еще одно судно. На фото этот корабль обозначен желтым прямоугольником.
Для сравнения использован снимок за 24 декабря.
Предыстория:
- Около 3 часов ночи 26 декабря в районе Феодосии в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Сообщалось, что подорвали корабль якобы с иранскими боеприпасами, в порту возник пожар.
- Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские защитники подорвали в оккупированной Феодосии российский большой десантный корабль "Новочеркасск".
- Позже стало известно, что БДК "Новочеркасск" уничтожили крылатыми ракетами с тактической авиации Воздушных Сил.
- Минобороны России сообщило, что БДК "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии этой ночью "в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет".
- По утверждению российского Минобороны, "в ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет". В Воздушных силах ВСУ это опровергли.