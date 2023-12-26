СБУ задержала владельца интернет-провайдера: транслировал роспропаганду

Правоохранители задержали в Киеве владельца интернет-провайдера. Мужчина оказывал услуги на временно оккупированной части Луганской области и сотрудничал с оккупантами, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечают в ведомстве, мужчина систематически платит "налоги" в "бюджет" оккупационной администрации РФ во временно захваченном Луганске, чем финансирует российскую агрессию.

Также компания фигуранта транслирует в регионе запрещенные российские телеканалы, массово навязывающие местным жителям нарративы Кремля, прежде всего о войне в Украине.

Во время обысков по месту жительства задержанного в Киеве обнаружили более 7,5 миллиона гривен. На эти средства, предположительно полученные преступным путем, наложен арест.

Организовал "бизнес" с родственницей из Луганской области

Незаконную деятельность мужчина организовал вместе с близкой родственницей, проживающей во временно захваченном городе Кадиевка Луганской области.

Там они создали компанию-провайдер и зарегистрировали фирму в местной оккупационной администрации РФ и "Роскомнадзоре" на территории страны-агрессора.

Объявление подозрения предателям

Задержанному и его сообщнице из оккупированной части востока сообщили о подозрении за сотрудничество со страной-агрессором.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности его сообщницы, которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины" , - подытожили в СБУ.

СБУ охотится на предателей Украины

Недавно сообщалось, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил за техникой ВСУ через скрытый видеорегистратор.

Также командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.

Кроме того, еще двум коллаборантам из Харьковской области был приговор. Их приговорили за помощь россиянам в хищении сограждан во время оккупационного периода.