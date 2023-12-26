Close button

Попавшие под обстрел пассажиры херсонского поезда доехали до Николаева

Попавшие под обстрел пассажиры херсонского поезда доехали до Николаева
Фото: Facebook

Попавшие под российский обстрел на вокзале пассажиры херсонского поезда доехали до Николаева автобусами, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Укрзализныця.

"Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами. Поезд в Киев отправится диспетчерским расписанием.
Рейсы из Краматорска, Львова и Киева в направлении Херсона завтра будут предварительно следовать в Николаев".

Укрзализныця оценивает повреждения вокзала и вагонов.

Что предшествовало:

  • Вечером 26 декабря армия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский, двое его коллег и двое гражданских ранены.

Новости

Популярные темы форума

analytics