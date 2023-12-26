Попавшие под обстрел пассажиры херсонского поезда доехали до Николаева
Попавшие под российский обстрел на вокзале пассажиры херсонского поезда доехали до Николаева автобусами, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Укрзализныця.
"Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами. Поезд в Киев отправится диспетчерским расписанием.
Рейсы из Краматорска, Львова и Киева в направлении Херсона завтра будут предварительно следовать в Николаев".
Укрзализныця оценивает повреждения вокзала и вагонов.
Что предшествовало:
- Вечером 26 декабря армия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский, двое его коллег и двое гражданских ранены.