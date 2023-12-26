В Китае отреагировали на санкции США против российского проекта "Арктик СПГ-2"

В Китае официально отреагировали на введение Соединенными Штатами Америки санкций в отношении отношений российского проекта "Арктик СПГ-2", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что участие страны в российском проекте по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2" не должно стать целью какого-либо вмешательства или ограничений третьих сторон.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин добавила, что экономическое сотрудничество между Китаем и Россией "отвечает взаимным интересам обеих стран и не должно подвергаться вмешательству или ограничению со стороны какой-либо третьей стороны".

"Китай всегда выступал против односторонних санкций и длинной юрисдикции без основы международного права" , - добавила она.

Санкции США против "Арктика СПГ-2"

2 ноября проект "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям России в области энергетики.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон ставит целью "задушить" этот проект РФ.

Недавно Bloomberg писало, что начало поставок газа из новейшего российского "Арктика СПГ-2" будет отложено после того, как компания объявила форс-мажорные обстоятельства из-за санкций США.

Также Reuters писало, что китайские государственные нефтяные компании CNPC и CNOOC обратились к правительству США с просьбой об освобождении от санкций в отношении российского проекта "Арктик СПГ-2".

Сегодня стало известно, что японская компания Mitsui&Co отозвала всех сотрудников из проекта "Арктик СПГ-2" по разработке сжиженного природного газа.