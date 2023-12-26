Псевдоглаве захваченного заповедника "Аскания-Нова" объявлено о подозрении

Жителю Херсона, согласившемуся возглавить захваченный российскими оккупантами уникальный заповедник "Аскания-Нова", сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Херсонской областной прокуратуры 48-летнему мужчине заочно уведомлено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый в марте 2023 года вступил в должность "директора" в захваченном и переименованном оккупационными властями "Государственном автономном учреждении "Биосферный заповедник "Аскания-Нова", функционирующий на оккупированных территориях Каховского района.

Подозреваемый в качестве руководителя налаживал сотрудничество с зоопарками и сафари-парками России. Участвовал в конференциях и выставках, где приписывал стране-агрессорке достижения украинских исследователей в области природоохраны.

Кроме организации работы заповедника взял на себя правоохранительные функции в части охраны природных территорий заповедника.

Ему грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в ноябре законный директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Шаповал заявил об угрозе вывоза животных из заповедника.