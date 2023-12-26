ОВА: Россияне за день 17 раз обстреляли приграничье Сумской области
Россияне 26 декабря совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
Зафиксировано 140 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Великописаревская общины.
Белопольская громада: с территории России осуществлен обстрел из АГС (29 взрывов), артиллерийский обстрел (4 взрыва) и обстрелы из РСЗО (5 взрывов) и минометов (4 взрыва).
Краснопольская громада: был обстрел из ПТУР (1 ракета) и минометные обстрелы (8 взрывов).
Хотинская громада: враг избивал из минометов (8 взрывов).
Великописаревская громада: зафиксированы обстрелы из АГС (52 взрыва), артиллерии (7 взрывов) и минометов (22 взрыва).