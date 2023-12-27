Китай вводит "контрмеры" против США в ответ на санкции

В Министерстве иностранных дел Китая объявили о решении ввести ограничительные меры против американской разведывательной компании Kharon и двух физических лиц. Так Пекин отреагировал на санкции Штатов в отношении двух осадочных лиц и трех компаний КНР из-за нарушений прав человека, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Официальная представительница китайского МИД Мао Нин заявила о решении страны принять "контрмеры".

Также она призвала американскую сторону "прекратить очернять" Китай.

"Мы решительно выступаем против этого шага, резко его осуждаем и уже сделали суровое заявление американской стороне в этой связи" , - заявила Мао.

Недавно в Штатах был опубликован ежегодный отчет по ситуации с правами человека в Синьцзяне в КНР. Также американская сторона ввела санкции в отношении двух китайских должностных лиц и трех компаний.

Ответ Пекина

По словам китайского дипломата во вторник, 27 декабря, в соответствии с законом о противодействии иностранным санкциям КНР примет контрмеры против американской компании по сбору разведывательных данных Kharon, которая "уже давно собирает конфиденциальную информацию о Синьцзяне и предоставляет так называемые доказательства для обоснования незаконных санкций, связанных с Синьцзяном".

Также представитель МИД Китая заявила, что контрмеры будут приняты в отношении:

директора отдела расследований компании Kharon Эдмунда Сюя,

и бывшей научной сотрудницы Центра перспективных оборонных исследований Николь Моргрет.

Что предусматривают ограничения

Как пояснили в МИД Китая, въезд указанных лиц в страну будет запрещен, их имущество, а также имущество компании Kharon в КНР, включая движимое и недвижимое, будет заморожено, китайским организациям и частным лицам будет запрещено совершать соглашения и сотрудничать с ними.

О каких санкциях США идет речь

Напомним, еще летом США ввели запрет на импорт в страну продукции китайского производителя принтеров Ninestar, а также химической компании Xingjang Zhongtai Chemical в связи с нарушениями прав человека.

По оценкам экспертов ООН и правозащитных групп, более миллиона человек, преимущественно уйгуры и мусульманские меньшинства, находятся в лагерях в западном китайском регионе Синьцзян в последние годы.

По результатам правительственно проверки выявлено, что Ninestar и восемь ее дочерних компаний в Чжухае вместе с Xinjiang Zhongtai Chemical сотрудничали с правительством Китая по вербовке, перевозке, укрывательству и приему на принудительный труд уйгуров, казахов и кыргызов.