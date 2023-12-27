Курс валют НБУ на 27 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 27 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 26 декабря, упал на 15 коп до 37.37 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 41.15 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 3 коп до 4.05 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 6 коп до 47.43 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 25 коп до 43.60 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 5 коп до 9.49 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.368400
|EUR
|Евро
|41.153800
|RUB
|Рубль
|0.405230
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.426100
|CHF
|Швейцарский франк
|43.601200
|PLN
|Польский злотый
|9.490100