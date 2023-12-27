Курс валют НБУ на 27 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 27 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 26 декабря, упал на 15 коп до 37.37 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 41.15 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 3 коп до 4.05 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 6 коп до 47.43 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 25 коп до 43.60 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 5 коп до 9.49 за 1 польский злотый.