В ISW проанализировали вероятный захват Марьинки россиянами
В Институте изучения войны (ISW) утверждают, что потенциальный захват Марьинки не прогнозирует оккупантам оперативно значимого продвижения вперед, сообщает Украинская правда.
"Вероятный захват Россией Марьинки в Донецкой области представляет собой ограниченный тактический выигрыш России и не прогнозирует никакого оперативно значимого продвижения вперед, если только российские войска не улучшат свою способность к быстрому механизированному продвижению вперед, чего они не демонстрируют, и не показывают никаких признаков этого", – говорится в отчете.
По оценкам ISW, российские силы, вероятно, контролируют большую часть, если не всю Марьинку, несмотря на то, что визуального подтверждения полного захвата Марьинки российскими войсками по состоянию на 26 декабря не наблюдалось.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что захват Марьинки позволит российским войскам оттеснить украинские боевые подразделения от оккупированного Донецка и создать более широкое оперативное пространство для российских войск.
Многие российские военные блогеры признали захват Марьинки тактической победой и заявили, что это позволит российским войскам проводить наступательные операции в направлении населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 15 км к западу от Марьинки, в ближайшие недели и месяцы, угрожая прилегающим украинским наземным линиям связи.
В отчете напоминают, что российские войска пытаются захватить Марьинку с 2014 года и проводят ежедневные фронтальные атаки на населенный пункт с начала полномасштабного вторжения, активизировав эти атаки в начале октября 2023 года.
Как российские, так и украинские официальные лица признали, что боевые действия полностью разрушили Марьинку, небольшое поселение, в котором до вторжения проживало около 9 000 человек.
"Небольшой и полностью разрушенный поселок не дает российским войскам надежного оперативного плацдарма, с которого можно было бы начать дальнейшие наступательные операции.
Марьинка расположена менее чем в километре от линии фронта, существовавшей до вторжения, и украинские войска уже давно укрепили многие окружающие населенные пункты, которые российские войска также пытаются захватить", - утверждают аналитики.
Ключевые выводы ISW за 26 декабря
- Вероятный захват Россией Марьинки в Донецкой области представляет собой ограниченный тактический выигрыш России и не предвещает никакого оперативно значимого продвижения вперед, если только российские войска не улучшат свою способность осуществлять быстрое механизированное продвижение вперед, чего они не демонстрируют, и не показывают никаких признаков этого.
- Однако локальные российские наступательные операции все еще оказывают давление на украинские силы во многих местах вдоль фронта на востоке Украины и могут привести к постепенному тактическому продвижению российских войск.
- 26 декабря украинские силы нанесли успешный ракетный удар, который уничтожил корабль Черноморского флота России и потенциально повредил портовую инфраструктуру в оккупированной Феодосии, Крым.
- Российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне, где 26 декабря гражданские ожидали эвакуации.
- По сообщениям, российские войска снизили темпы своих операций на восточном (левом) берегу Херсонской области, вероятно, в связи со снижением активности российской авиации после того, как украинские силы недавно сбили несколько российских самолетов.
- Украинское правительство продолжает прилагать усилия для систематизации и повышения устойчивости украинской мобилизации в долгосрочной перспективе.
- Президент России Владимир Путин продолжал изображать себя милостивым главнокомандующим Вооруженных сил России, противопоставляя свое очевидное внимание к российским нерегулярным формированиям некомпетентности Министерства обороны России.
- Страны-члены Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств провели ряд встреч в Санкт-Петербурге 25 и 26 декабря.
- Российские актеры воспользовались продолжающимися в Сербии протестами против президента Александера Вучича, чтобы обвинить западных актеров в причинении нестабильности в Сербии, которую Россия воспринимает как долгосрочного европейского союзника.
- Российский блогер, связанный с Кремлем, заявил, что Финляндия становится "второй Украиной", проведя риторические параллели между российскими нарративами об Украине и Финляндии, что также свидетельствует о том, что Россия имеет идеологические и территориальные цели, которые выходят далеко за пределы войны в Украине.
- Российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Купянска, Авдеевки, Марьинки и Роботино, а позиционные бои продолжались вдоль всей линии соприкосновения.
- Президент России Владимир Путин 25 декабря подписал ряд законов, которые будут способствовать дальнейшему укреплению военного потенциала России.
- Кремль в дальнейшем формализовал способы принуждения жителей оккупированной Украины к получению российских паспортов с помощью выплат материнского капитала.