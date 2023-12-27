В ISW проанализировали вероятный захват Марьинки россиянами

В Институте изучения войны (ISW) утверждают, что потенциальный захват Марьинки не прогнозирует оккупантам оперативно значимого продвижения вперед, сообщает Украинская правда.

"Вероятный захват Россией Марьинки в Донецкой области представляет собой ограниченный тактический выигрыш России и не прогнозирует никакого оперативно значимого продвижения вперед, если только российские войска не улучшат свою способность к быстрому механизированному продвижению вперед, чего они не демонстрируют, и не показывают никаких признаков этого" , – говорится в отчете.

По оценкам ISW, российские силы, вероятно, контролируют большую часть, если не всю Марьинку, несмотря на то, что визуального подтверждения полного захвата Марьинки российскими войсками по состоянию на 26 декабря не наблюдалось.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что захват Марьинки позволит российским войскам оттеснить украинские боевые подразделения от оккупированного Донецка и создать более широкое оперативное пространство для российских войск.

Многие российские военные блогеры признали захват Марьинки тактической победой и заявили, что это позволит российским войскам проводить наступательные операции в направлении населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 15 км к западу от Марьинки, в ближайшие недели и месяцы, угрожая прилегающим украинским наземным линиям связи.

В отчете напоминают, что российские войска пытаются захватить Марьинку с 2014 года и проводят ежедневные фронтальные атаки на населенный пункт с начала полномасштабного вторжения, активизировав эти атаки в начале октября 2023 года.

Как российские, так и украинские официальные лица признали, что боевые действия полностью разрушили Марьинку, небольшое поселение, в котором до вторжения проживало около 9 000 человек.

"Небольшой и полностью разрушенный поселок не дает российским войскам надежного оперативного плацдарма, с которого можно было бы начать дальнейшие наступательные операции.

Марьинка расположена менее чем в километре от линии фронта, существовавшей до вторжения, и украинские войска уже давно укрепили многие окружающие населенные пункты, которые российские войска также пытаются захватить" , - утверждают аналитики.

Ключевые выводы ISW за 26 декабря