Ночью ПВО сбила более 30 "Шахедов" – Воздушные силы
В ночь на 27 декабря российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 32 "Шахеда".
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Россияне запустили беспилотники из Балаклавы в оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарске (Краснодарский край РФ).
Всего зафиксированы пуски 46 Shahed-136/131, атаковавшие волнами в разное время, в период с 19:00 26 декабря по 03:50 27 декабря.
К отражению воздушного нападения привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"Уничтожены 32 вражеских ударных БпЛА противника. Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько БпЛА упали без последствий", – говорится в сообщении.
Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.