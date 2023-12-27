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Россия за сутки потеряла около 800 военных и 14 танков – Генштаб

Россия за сутки потеряла около 800 военных и 14 танков – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки россияне потеряли в Украине около 790 военных, 14 танков, 10 бронемашин, два средства ПВО и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 355750 (+790) человек,
  • танков ‒ 5913 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10973 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 8376 (+10) ед,
  • РСЗО – 934 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 616 (+2) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6471 (+13),
  • крылатые ракеты ‒ 1620 (+2),
  • корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11140 (+31) ед,
  • специальная техника ‒ 1240 (+1)

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