Россия за сутки потеряла около 800 военных и 14 танков – Генштаб
За минувшие сутки россияне потеряли в Украине около 790 военных, 14 танков, 10 бронемашин, два средства ПВО и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 355750 (+790) человек,
- танков ‒ 5913 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10973 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 8376 (+10) ед,
- РСЗО – 934 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 616 (+2) ед,
- самолетов – 329 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6471 (+13),
- крылатые ракеты ‒ 1620 (+2),
- корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11140 (+31) ед,
- специальная техника ‒ 1240 (+1)