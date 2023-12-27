Как оккупанты сменили тактику на Херсонщине после сбыта самолетов – ISW

Российские захватчики после уничтожения Силами обороны Украины на прошлой неделе нескольких истребителей снизили темпы своих операций на восточном берегу Херсонской области. Чтобы не рисковать авиацией, интервенты, очевидно, решили подвести дальнобойную артиллерию поближе к берегу Днепра. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает РБК-Украина.

Эксперты указывают на уменьшение активности российской авиации после того, как украинские военные 24 и 25 декабря заявили о сбитии одного вражеского самолета Су-34 на Мариупольском направлении, одного Су-30СМ над Черным морем, в дополнение к трем Су-34, которые ВСУ уничтожили на юге Украины с 21 по 22 декабря.

26 декабря представитель Южного оперативного командования ВСУ капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что на восточном берегу Херсонской области противник ежедневно проводят вдвое меньше наземных атак на позиции наших войск по сравнению с предыдущим средним показателем в 30 штурмов в день.

Она также сообщила, что уничтожение нескольких российских самолетов ослабило способность врага наносить планирующие бомбовые удары, и что оккупанты развернули крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на левом берегу Херсонской области, чтобы компенсировать отсутствие авиационной поддержки.

Представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат 25 декабря сообщил, что российские войска прекратили ведение активных боевых действий на Херсонском направлении после того, как Силы обороны сбили 3 российских самолета Су-34 на юге страны.

25 декабря российский "военкор" заявил, что авиация РФ в Херсонской области не работает в течение последних трех дней из-за уничтожения российских самолетов Су-34.

По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца 26 декабря, военные РФ не смогли восстановить количество самолетов Су-34/34М до уровня перед полномасштабным вторжением, и теперь должны дополнить боевые действия самолетов Су-34/34М более старыми самолетами Су-24. Эксперт рассказал, что враг редко разворачивает самолеты Су-34/34М на своих базах в оккупированном Крыму, предположительно пытаясь удержать их от зоны действия ударов ВСУ.

Аналитики Института изучения войны ранее оценивали, что российские силы, возможно, недавно усилили использование планирующих бомб против украинских сил на правом берегу Херсонской области частично из-за успешного подавления бойцами ВСУ дальнобойной артиллерии оккупантов.

"Однако российские войска, возможно, сейчас предпочитают подвести дальнобойную артиллерию ближе к береговой линии реки Днепр, чем рисковать уничтожением большего количества самолетов" , - говорится в отчете.

По мнению экспертов ISW, потенциальное развертывание российской дальнобойной артиллерии ближе к линии фронта может предоставить ВСУ возможность легче поражать эти виды вооружения ворона и более свободно и безопасно действовать вдоль побережья Днепра и в тыловых районах на западном берегу Херсонской области.