В ЕС считают, что для вступления Украине понадобится не менее 6 лет

Украине для вступления в Европейский союз может понадобиться не менее 6 лет. Столько времени занял процесс вступления Австрии.﻿ Об этом заявил посол ЕС в Австрии Мартин Зельмайер в интервью Kleine Zeitung, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Он отметил, что процесс вступления в ЕС имеет стабилизирующую функцию. Украина также имеет дополнительную перспективу со стороны НАТО.

"Процесс вступления в ЕС имеет стабилизирующую функцию. История это показала. Португалия, Испания и Греция присоединились к ЕС вскоре после того, как избавились от диктатуры. Конечно, с Украиной есть дополнительная перспектива безопасности со стороны стран НАТО" , - сказал дипломат.

Зельмайер отверг мнение, что вступление Украины в ЕС может растянуться до десятилетия. По его мнению, Украине понадобится от 6 до 11 лет для вступления.

"Австрии понадобилось шесть лет, Испании - одиннадцать. Украина может быть где-то между ними" , - ответил Зельмайер на вопрос о сроках присоединения Украины к ЕС.

Посол добавил, что благодаря Соглашению об ассоциации Украина уже внедрила 70% законодательства ЕС. Но предстоит еще много работы, в частности, независимость судебной системы и улучшение эффективности управления.