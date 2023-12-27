После удара по "Новочеркасску" 33 моряка считаются пропавшими без вести – СМИ

33 моряка числятся пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб в результате атаки ВСУ на корабль "Новочеркасск" в порту Феодосии.

Об этом сообщает﻿ Telegram-канал Astra.

По данным источников издания, на месте найдены обломки ракеты Storm Shadow – фрагменты обшивки и узел крепления.

В момент атаки ночью 26 декабря на большом десантном корабле «Новочеркасск» находились 77 моряков.

По последним данным, 33 из них числятся пропавшими без вести, 19 ранены. Погибла в результате атаки 64-летняя работник охраны порта Надежда Толщина, ещё 4 мирных жителя ранены.

Корабль полностью выгорел и затонул.