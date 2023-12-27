Си Цзиньпин: Тайвань неизбежно воссоединится с материковым Китаем

Глава Китая Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем и пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" острова от Китая. Об этом он сказал во время выступления на симпозиум по случаю 130-летия со дня рождения основателя КНР Мао Цзэдуна, сообщает Укринформ.

"Реализация полного воссоединения Китая является неизбежной тенденцией. Это самый большой национальный интерес и то, чего хотят люди" , - сказал Си.

Он подчеркнул необходимость тщательно внедрять политику правящей в КНР Компартии по решению тайваньского вопроса и поддержанию принципа одного Китая и Консенсуса 1992 года (которым Китай Тайвань признали единство Китая – ред.).

Китайский лидер также подчеркнул необходимость развития взаимодействия с Тайванем во всех сферах и призвал способствовать мирному развитию отношений между материком и островом.

В то же время он в очередной раз предостерег от попыток провозглашения независимости Тайваня.

"Мы будем решительно препятствовать кому-либо добиваться отделения Тайваня от Китая" , - подчеркнул Си.

Как известно, 13 января на Тайване пройдут очередные парламентские и президентские выборы, на которых главная борьба разворачивается между провластной Демократической прогрессивной партией (ДПП), выступающей за независимость, и оппозиционной партией Гоминдан, склонной к налаживанию отношений с Пекином.

По последним соцопросам, фаворитом гонки является выдвиженец власти вице-президент Лай Чинте, который более чем на 9% опережает кандидата Гоминдана Хоу Юи.