Оккупанты совершили более 460 химических атак по ВСУ с начала вторжения

Россия с начала широкомасштабной войны совершила в Украине 465 химических атак. Об этом заявили в командовании Сил поддержки Вооруженных Сил Украины, сообщает Укринформ.

Силы обороны зафиксировали 465 фактов применения Российской Федерацией боеприпасов, снабженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за декабрь текущего года – 81 случай.

При этом динамика применения растет, говорится в сообщении. Так, только за 19 декабря Россия совершила 8 атак с использованием химических веществ.

Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР и ручная газовая граната "Дрофа-ПМ", сбрасываемая из БПЛА. Однако применяются и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия, а также производятся артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ.

14 декабря было обнаружено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.

28 случаев применения опасных химических веществ были задокументированы и направлены на проведение следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины.