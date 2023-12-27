В Израиле заявили, что война с ХАМАСом будет продолжаться еще "много месяцев"

Главнокомандующий израильской армии предупредил, что война с радикальной палестинской группировкой ХАМАС (признанное террористической в ЕС и США) продлится еще "много месяцев", сообщает Радио Свобода.

Герцы Галле сказал об этом в телезаявлении 26 декабря в то время, как израильские удары о секторе Газа активизировались. По данным медиков Газы, которые невозможно пока проверить независимо, в результате боев погибли более 20 000 человек.

"Нет волшебных решений или коротких путей для ликвидации террористической организации, есть только решительная и настойчивая борьба. Мы доберемся до лидеров ХАМАСа, независимо от того, займет ли это неделю или месяцы" , – сказал Галеви.

Беспокойство по поводу нарастания гуманитарного кризиса в Секторе Газы усилили призывы к прекращению боевых действий. В управлении ООН по правам человека выразили обеспокоенность из-за бомбардировки Израилем центральной части Сектора Газы и подчеркнули, что израильские силы должны принять все доступные меры для защиты гражданских лиц.

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