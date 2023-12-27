В Херсоне перебои с электричеством и связью из-за обстрелов – ГВА

В результате российских обстрелов в некоторых районах Херсона наблюдаются перебои с электричеством и мобильной связью. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"В настоя ﻿﻿ щее время в некоторых районах Херсона есть перебои с электричеством и мобильной связью" , - написал Мрочко.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки российские войска 36 раз обстреляли населенные пункты Херсонского городского территориального общества и использовали для этого 154 снаряда.

"В очередной раз община была атакована дронами. Также велся огонь из РСЗО с временно оккупированного левого берега. Били по жилым кварталам города Херсона" , - добавил начальник ГВА.

Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке, Камышанах, Зеленовке и Приднепровском.

В результате российских вражеских обстрелов за прошедшие сутки семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщили в Минэнерго, в результате массированного вражеского обстрела в Херсоне обесточено 93,7 тысячи потребителей, всего в городе без электроснабжения - 98,4 тысячи клиентов.

Также пострадал соседний населенный пункт, где отключены 1,7 тысячи абонентов. В области без напряжения 46 населенных пунктов - 28,2 тысяч точек учета.