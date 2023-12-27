Россияне активно применяют бронетехнику на Таврическом направлении – Тарнавский

Российские войска на Таврическом направлении активно применяют для наступления бронированную технику, однако около 60 процентов уничтожают украинские воины, остальные отступают. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Оккупанты активно применяют для наступления бронированную технику - около 60 процентов уничтожают наши воины. Остальные быстро отходят" , - написал Тарнавский.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 7 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 994 артобстрела.

Украинские защитники стойко держат оборону и проводят активные действия по всем направлениям фронта.

Общие потери российской армии составили 348 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 35 единиц военной техники, в том числе:

3 танка;

1 ББМ;

28 БПЛА;

2 автомобиля.

Кроме того, еще 17 единиц техники врага были повреждены.