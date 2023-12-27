Россияне активно применяют бронетехнику на Таврическом направлении – Тарнавский
Российские войска на Таврическом направлении активно применяют для наступления бронированную технику, однако около 60 процентов уничтожают украинские воины, остальные отступают. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
"Оккупанты активно применяют для наступления бронированную технику - около 60 процентов уничтожают наши воины. Остальные быстро отходят", - написал Тарнавский.
В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 7 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 994 артобстрела.
Украинские защитники стойко держат оборону и проводят активные действия по всем направлениям фронта.
Общие потери российской армии составили 348 человек.
Также украинские бойцы уничтожили 35 единиц военной техники, в том числе:
- 3 танка;
- 1 ББМ;
- 28 БПЛА;
- 2 автомобиля.
Кроме того, еще 17 единиц техники врага были повреждены.