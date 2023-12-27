Премьер немецкой Саксонии предлагает Украине временные территориальные уступки
Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер снова сказал, что Украине стоит смириться с временной потерей территорий ради перемирия, сообщает Европейская правда.
Кречмер снова высказал мнение, что правительство Германии должно "не только поставлять Украине оружие, но и прибегать к дипломатическим инициативам" и союзники должны попытаться "повлиять на Путина и сделать возможным прекращение огня".
"Возможно, что для перемирия Украине сначала нужно будет принять временную потерю контроля над некоторыми территориями", – сказал Кречмер.
"Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским... Но, как и в других больших войнах, пришло время для финального решения", – добавил он.
Кречмер также высказался за "разворот" в политике Германии в отношении России.
"Россия – это наш сосед, опасный и непредсказуемый. Идея о том, чтобы ослабить Россию в военном, политическом и экономическом измерении, чтобы она больше не была угрозой для нас – это видение из XIX века, и это закладывает основу для новых конфликтов", – заявил премьер Саксонии.