Премьер немецкой Саксонии предлагает Украине временные территориальные уступки

Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер снова сказал, что Украине стоит смириться с временной потерей территорий ради перемирия, сообщает Европейская правда.

Кречмер снова высказал мнение, что правительство Германии должно "не только поставлять Украине оружие, но и прибегать к дипломатическим инициативам" и союзники должны попытаться "повлиять на Путина и сделать возможным прекращение огня".

"Возможно, что для перемирия Украине сначала нужно будет принять временную потерю контроля над некоторыми территориями" , – сказал Кречмер.

"Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским... Но, как и в других больших войнах, пришло время для финального решения" , – добавил он.

Кречмер также высказался за "разворот" в политике Германии в отношении России.