Оккупанты увеличили применение бронетехники и дронов – Сырский

Ситуация на востоке Украины остается сложной, враг продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, сообщает Укринформ.

"На Купянском направлении противник пытается любой ценой захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска. После понесенных потерь проводит перегруппировку своих подразделений. Продолжает наращивать усилия за счет перемещения подразделений по другим направлениям. Общее количество личного состава штурмовых вражеских подразделений составляет более двух тысяч" , – заявил Сырский.

Как отметил командующий, "на Лиманском направлении агрессор возобновил интенсивные наступательные действия с целью вытеснения наших войск из района Серебрянского лесничества и расширения Торского выступа".

Также россияне не отказываются от попыток захвата Тернов и выхода к реке Черный Жеребец, отметил Сырский.

На Северском направлении, по информации Сырского, армия РФ пытается развить наступление в районах Спорного и Белогоровки, подготовку штурмовых подразделений из числа воздушно-десантных частей для развития наступления в направлении Соледара и Северска.

На Бахмутском направлении также не прекращаются интенсивные наступательные действия. Враг пытается захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки. Применяет штурмовые группы "добровольческого корпуса", которые переместили с южного направления. Привлечен личный состав морской пехоты Каспийской флотилии, заметил командующий.

По его словам, россияне в последнее время значительно увеличили применение бронированной техники, дронов-камикадзе и продолжают вести интенсивные артиллерийские обстрелы.

В то же время по всем направлениям наступления врага украинские командиры всех уровней принимают необходимые меры по усилению обороны и не допущению их продвижения, подчеркнул Сырский.

Он отметил эффективную работу штабов воинских частей по оперативному реагированию на действия врага и подготовки наиболее оптимальных вариантов действий Вооруженных сил Украины в зависимости от сложившейся обстановки.

"Несмотря на сложную ситуацию, наши воины, проявляя чрезвычайный профессионализм и мужество, сдерживают продвижение врага и наносят ему значительные потери. Только за последнюю неделю на Восточном направлении кафиры потеряли более трех тысяч личного состава, из них убитыми - более тысячи человек. Уничтожено и повреждено 361 единица вражеской техники. Из них - 43 танка, 83 боевых бронированных машины, 69 артиллерийских систем" , - подчеркнул командующий.

Как заявил Сырский, "в условиях ведения активных боевых действий нашими приоритетами остаются сохранение жизни наших воинов, эффективное применение средств огневого поражения, постоянное ведение разведки и оперативное принятие решений".