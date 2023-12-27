70% Херсонщины без электричества из-за обстрелов – ОВА
Из-за обстрелов врага 26 декабря без электроснабжения остаются 70% абонентов Херсонской области. Об этом заявил начальник ОВА Александр Прокудин, сообщает Экономическая правда.
"Из-за вчерашних российских обстрелов сильно пострадала энергетическая инфраструктура Херсона. Без электроснабжения остаются 70% абонентов", - сказал Прокудин.
По его словам, "энергетики уже работают", "определяют степень повреждения, после – немедленно становятся к аварийно-восстановительным работам".
"Пока назвать сроки их завершения сложно. Однако специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы скорее восстановить свет", - подытожил Прокудин.