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70% Херсонщины без электричества из-за обстрелов – ОВА

70% Херсонщины без электричества из-за обстрелов – ОВА
Фото: Рixabay

Из-за обстрелов врага 26 декабря без электроснабжения остаются 70% абонентов Херсонской области. Об этом заявил начальник ОВА Александр Прокудин, сообщает Экономическая правда.

"Из-за вчерашних российских обстрелов сильно пострадала энергетическая инфраструктура Херсона. Без электроснабжения остаются 70% абонентов", - сказал Прокудин.

По его словам, "энергетики уже работают", "определяют степень повреждения, после – немедленно становятся к аварийно-восстановительным работам".

"Пока назвать сроки их завершения сложно. Однако специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы скорее восстановить свет", - подытожил Прокудин.

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