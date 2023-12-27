Ночной обстрел Одесчины: количество погибших возросло

В результате ночной атаки "Шахедов" на Одесщину погибли два человека.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Сначала сообщалось об одном человеке, погибшем на месте.

"Еще один человек, доставленный в тяжелом состоянии в больницу, скончался" , – сообщил Кипер.

Всего в результате обстрелов пострадали 4 человека. В частности, 17-летний парень остается в больнице, женщина и мужчина лечатся амбулаторно.

6-летний ребенок, о котором сообщалось ранее, пострадал в результате бытового пожара, не связанного с дроновой атакой.