В ВСУ назвали количество больших кораблей РФ, оставшихся в Черном море

Количество крупных десантных кораблей остающегося в Черном море российского флота "хорошо известно" Вооруженным силам Украины: сейчас их шесть единиц, при этом еще семь судов выведены из строя Силами обороны. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает Радио Свобода.

Он добавил, что часть судов уничтожена, еще несколько находятся на ремонте.

"Количество (кораблей – ред.) нам прекрасно известно. Перед началом полномасштабного вторжения россияне завели в Черное море шесть единиц из других флотов. Из Балтийского и Северного флота. И если к началу здесь было семь единиц, добавили шесть, стало 13. Из них три уже уничтожены, причем уничтожены разными родами (войск – ред.) Первый из них был уничтожен в Бердянске Сухопутными войсками, еще два уничтожены Воздушными силами – это тот же "Минск" вместе с подлодкой.

Теперь это большой десантный корабль. Еще четыре единицы находятся в ремонте, среди них всем известен "Оленегорский горняк" и другие корабли. Это уже фактически семь единиц выведено из строя и еще шесть остается в строю" , – заявил Плетенчук.

По его словам, уничтожение очередного крупного десантного корабля "Новочеркасск" может оказаться серьезным ударом по логистике РФ, в том числе и в Черном море. Плетенчук отметил, что Россия не может в полной мере использовать Керченский мост, к тому же есть трудности в использовании и больших десантных кораблей.

"Это может быть серьезной потерей логистического инструмента. Потому что фактически так называемый "Крымский мост" не используется сейчас для военной логистики из-за тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции Службы безопасности Украины и Военно-морских сил ВСУ. Есть высокая вероятность, что они для этого используют именно морскую военную логистику. Учитывая то, что большие десантные корабли по назначению в Черном море они использовать не могут достаточно давно, единственное, что им остается – подрабатывать паромами, чтобы перевозить военные грузы" , – сказал спикер.

Военный также добавил, что ударом по Феодосии сложно повредить или уничтожить инфраструктуру порта, поскольку достаточно хорошо укреплены гидротехнические сооружения. Однако уничтожение самого корабля не подлежит сомнению, подчеркнул Плетенчук. Он добавил, что в настоящее время верифицируется количество уничтоженного личного состава. Подобный корабль не мог простаивать в порту без персонала на борту, отметил спикер ВМС.

"Такие корабли обычно без экипажа не покидают. Даже несмотря на то, что он находился в порту в этот момент, достаточно большая часть экипажа должна была находиться на борту. А экипаж там составляет около 80 человек. Учитывая этот тип кораблей, там могли быть и посторонние лица. То, что там не могло обойтись без жертв – это больше похоже на правду" , – рассказал военный.

Спикер Военно-морских сил добавил, что операция по уничтожению корабля "Новочеркасск" требовала тщательной подготовки и разведки. По его словам, прицельный огонь удалось осуществить после того, как военные вычислили место его дислокации.

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