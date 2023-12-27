В "Энергоатоме" назвали цену реактора Westinghouse для энергоблока на ХАЭС

Реактор Westinghouse, который планируют закупить для нового энергоблока на Хмельницкой АЭС, обойдется Украине в 437,5 млн долларов.﻿ Это следует из объявления НАЭК "Энергоатом", которое опубликовано в системе Prozorro, сообщает Экономическая правда.

Контракт с американским производителем Westinghouse Electric Company LLC имеет гриф "Коммерческая тайна".

В то же время, согласно объявлению, реакторная установка АР1000 стоит 437,5 млн долларов (16,4 млрд грн по текущему курсу).

Westinghouse Electric Company LLC должна поставить ее не позднее 30 ноября 2027 года.

Напомним, соглашение о закупке первой реакторной установки АР1000 "Энергоатом" и Westinghouse подписали 17 декабря.

На площадке Хмельницкой АЭС будет реализовываться пилотный проект по строительству энергоблоков АР1000.

В целом, в Украине планируется построить девять энергоблоков по технологии АР1000. Это предусматривают решение Кабинета министров Украины и меморандумы, заключенные между "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company.

На сегодня на Хмельницкой АЭС планируется достройка энергоблоков №3 и №4.