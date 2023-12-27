Повестки не будут выдавать на улице, если есть военные документы – ВСУ

Военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов) не будут выписывать повестку в общественных местах, если гражданин имеет при себе учетные документы. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, первая повестка не означает отправку на фронт.

"Это только уточнение учетных данных. После этого проходите медицинский осмотр. Если нет оснований для отсрочки, ваша профессия сейчас востребована, то выписывается вторая повестка, по которой вас отправляют в учебный центр" , — сказал Фитьо.

Он отметил, что обучение продолжается как минимум месяц, потом отведено две недели на слаживание подразделения.

"Если профессия сложнее, то обучение может продолжаться два-три месяца, в том числе и за границей. После этого только вы отправляетесь в воинскую часть. Первая повестка — это не отправка на войну" , — заявил военный.

Представитель СВ подчеркнул, что повестки могут выписывать и на блокпостах, а также в других общественных местах.