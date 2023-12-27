Мобилизированные могут сами выбрать бригаду для службы – ВСУ

Военнообязанные сами могут выбрать конкретную бригаду для службы в Вооруженных силах Украины.﻿ Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, военнообязанные сами могут выбрать бригаду для мобилизации.

Для этого нужно связаться с конкретным соединением, получить отношение, явиться в территориальный центр комплектования и заключить контракт до объявления демобилизации.

"Тогда вы будете служить на той должности, которую сами выбрали" , - отметил Фитьо.

Законопроект об изменениях в мобилизации

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект об изменениях в мобилизации. В документе, в частности, предлагается снизить возрастной порог мобилизации с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих ей категорий, а также рассылать повестки в ТЦК по электронной почте.

Соответствующий законопроект внесли в парламент после того, как президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.

По его словам, для принятия такого решения должен быть комплексный план, который, в том числе, затронет вопрос воюющих с первого дня полномасштабного вторжения.