Искусственный интеллект от Microsoft стал доступен для устройств на Android

Мобильная версия инструмента Copilot от Microsoft, работающего на базе искусственного интеллекта, стала доступна для Android-устройств. Об этом стало известно со странички инструмента в Play Store, сообщает Лига.net.

Copilot позволяет пользователям получать помощь в написании кода, создавать маркетинговые электронные письма и даже создавать изображения на основе текстовых описаний. Приложение можно бесплатно скачать из Google Play Store без учетной записи Microsoft.

Выпуск мобильной версии Copilot прошел без официального анонса. В настоящее время Copilot еще не доступен на iOS, и неизвестна дата его релиза.

Ранее Microsoft уже перенесла Copilot на Windows 10, представив его на Edge, продуктах Microsoft 365 и Windows 11, что расширило наличие на 1 миллиард устройств. Также были обновлены Copilot, которые добавили возможность суммировать видео и функцию создания песен.