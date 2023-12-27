Три экс-депутата Рады выехали из Украины как волонтеры – расследование

Трое бывших депутатов Верховной Рады после начала полномасштабного вторжения выехали из Украины по системе "Путь" под видом волонтеров.﻿﻿ Об этом говорится в расследовании NGL media, сообщает Украинская правда.

Как исследовали журналисты, 6 июля 2022 украинско-польскую границу пересек экснардеп Сергей Кацуба, персональные данные которого Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры внесло в систему "Путь" как водителя-перевозчика гуманитарных грузов.

Согласно ответу Мининфраструктуры, предоставить разрешение на выезд Кацубы ходатайствовал не благотворительный фонд или общественная организация, а частная коммерческая компания – киевское ООО "Микс Тревел Групп ЛТД".

Нынешнее местонахождение Сергея Кацубы установить не удалось.

Еще один бывший депутат парламента Александр Третьяков еще в марте-апреле прошлого года отчитывался, что завозит из-за границы автомобили для ВСУ, передает защитникам бронежилеты, шлемы и рации.

Осенью журналист Украинской правды Михаил Ткач публиковал фото Третьякова из Парижа.

По данным источника NGL в Государственной пограничной службе, Третьяков уехал из Украины 19 апреля 2022 года. В систему "Путь" его внесла Львовская областная военная администрация. Однако в самой ЛОВА этот факт дважды отрицали и нашли необходимые документы только с третьей попытки.

Помогла Третьякову в пересечении границы общественная организация, которая помогает военным еще с 2014 года "Народная самооборона Львовщины". По словам председателя организации Артема Хмыза, в результате Третьяков обманул львовских волонтеров и не вернулся.

Третьяков писал, что на самом деле он не жил в Украине еще задолго до начала войны, однако вернулся в марте и снова уехал в апреле, также сообщал, что помогает Украине.

27 июня 2022 выехал из Украины через пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией и больше не возвращался бывший нардеп-регионал Александр Зац.

Журналисты исследовали, что он участвовал в конгрессе Европейского союза настольного тенниса, который в прошлом проходил в немецком Мюнхене.

Помогла уехать 47-летнему Зацу общественная организация "Украинская национал-патриотическая молодежь" из Львова. Именно эта организация дважды присылала Херсонской ОВА обращение с просьбой предоставить ему разрешение на пересечение границы. В телефонных разговорах с NGL media ее глава Петр Рапита упомянул о сотрудничестве с Зацем только со второй попытки. По его словам, тот действительно уехал от них, но якобы возвращался и привозил тактические вещи для военных.

Сам Александр Зац не ответил на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах.