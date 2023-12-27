США хотят получить прототип оружия направленной энергии к 2026 году – СМИ

Военно-воздушные и военно-морские силы США обратились к компании Raytheon с просьбой спроектировать, построить и испытать системы, которые будут "поджигать" электронные компоненты противника с помощью энергетических взрывов, сообщает Европейская правда.

Компания планирует поставить прототипы для программы передовой электромагнитной нейтрализации и поражения направленной энергией, или DEFEND, в 2024 и 2026 финансовых годах, говорится в материале.

В Raytheon заявили, что ее прототипы будут прочными и транспортабельными для использования на передовой против "воздушных угроз".

По словам президента по передовым технологиям компании Колина Вилана, некинетические оборонительные системы являются ключевой частью национальной оборонной стратегии США.

"Новые версии мощных микроволновых систем Raytheon – это экономически эффективные и надежные решения, которые работают со скоростью света, что позволяет нашим бойцам защищаться от более быстрых и маневренных угроз" , – пояснил он.

Ранее компания уже работала над контрэлектронной микроволновой системой защиты воздушных баз увеличенного радиуса действия, известной как CHIMERA, для ВВС США.

В то же время британское подразделение компания Raytheon объявило в начале этого года, что установит другой тип оружия направленного действия, высокоэнергетический лазер, на бронемашину Wolfhound.

Пентагон ежегодно тратит в среднем один миллиард долларов на разработку оружия направленной энергии с целью его размещения на борту самолетов, военных кораблей и наземных транспортных средств для борьбы с беспилотниками и ракетами.

Мощное микроволновое оборудование, в частности, работает путем высвобождения волн энергии, которые перегружают электронные системы оружия, с помощью чего выводит его из строя.