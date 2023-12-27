В Гане начало работу посольство Украины – МИД
Посольство Украины уже приступило к работе в Аккре, столице Ганы. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Отмечается, что открытие посольства состоялось во исполнение поручения президента Украины по расширению дипломатического присутствия в Африке.
"В прошлом году президент Владимир Зеленский поставил украинской дипломатической службе задачу открыть новые посольства в Африке. Я рад сообщить, что первое из них уже приступило к работе в Гане. Далее будем открывать следующие", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, это часть украинской стратегии развития отношений со странами Африки, украинско-африканского ренессанса и противодействия российскому влиянию в мире.
Глава МИД добавил, что расширение дипломатического присутствия также откроет новые возможности для украинского государства, бизнеса и граждан.
До назначения посла украинское посольство в Гане будет функционировать на уровне временного поверенного.
Учреждение будет осуществлять весь спектр функций: развивать политические контакты, укреплять экономические связи, предоставлять консульские услуги для украинцев и ганийцев.
По словам Кулебы, следующими странами, в которых откроют украинские посольства, станут Руанда, Мозамбик, Ботсвана. В целом Украина планирует открыть десять новых посольств в Африке.