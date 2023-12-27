Минфин о дополнительной мобилизации: Просто увеличить сумму не получится

В Министерстве финансов ожидают предложений от Минобороны и Генштаба относительно покрытия расходов на дополнительную мобилизацию. ﻿Об этом заявил министр Сергей Марченко на Business Breakfeast, сообщает Экономическая правда.

"Я бы дал возможность Генеральному штабу вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решения, как они видят оптимизацию расходов… Потому, что я уже несколько раз указывал, что мы истощили наш внутренний потенциал для финансирования военных потребностей, и просто искусственно, условно говоря, увеличить сумму - не выйдет так" , - сказал министр.

По словам Марченко, Минфин ожидает информацию относительно масштабов мобилизации и сроков, а также - необходимых расходов.

Озвученные ранее объемы финансирования - 500 млрд грн (в случае призыва 500 тыс человек), довольно корректными, считает министр.

Но он отметил, что есть много факторов, влияющих на эти расчеты, в частности, сроки мобилизации и демобилизации, обеспечение подразделений.

Министр допустил, что это потребует поиска дополнительных внутренних источников финансирования.

"Мы не исключаем, что нам придется искать дополнительные внутренние источники финансирования" , - отметил Марченко.