Посол США отреагировала на обстрел поезда в Херсоне
Посол США в Украине Бриджит Бринк показала своим подписчикам фото обстрелянного поезда на вокзале Херсона, напоминая, что война в Украине не прекращалась, сообщает Европейская правда.
"Прошлым вечером россияне варварски обстреляли железнодорожный вокзал Херсона, когда оттуда пытались выехать более 100 гражданских после часов обстрелов. Это еще одно напоминание: пока большинство людей празднуют дома с семьей, Россия продолжает свои варварские атаки в Украине", – написала Бриджит Бринк.
Около 18 часов 26 декабря россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона, в результате чего погиб сотрудник полиции, двое его коллег и двое гражданских ранены.