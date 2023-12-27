Германия установила личности военных РФ, подозреваемых в обстрелах Гостомеля

Германия установила личности россиян, которых подозревают в целенаправленных обстрелах по мирным жителям в Гостомеле, среди которых был гражданин ФРГ, что является первым расследованием Берлина военных преступлений в Украине. Об этом заявил федеральный министр юстиции Марко Бушманн, сообщает Европейская правда.

По словам чиновника, лиц, подозреваемых в обстрелах, и ответственных офицеров уже идентифицировали.

"Если мы поймаем виновных, мы выдвинем обвинения. А если Украина или другая страна, с которой мы сотрудничаем, поймает этих людей, мы предоставим доказательства, чтобы можно было успешно выдвинуть обвинения" , – отметил Бушманн.

До открытия этого конкретного расследования Федеральная прокуратура уже начала так называемое структурное расследование вероятных военных преступлений во время российской агрессии против Украины в марте 2022 года.

Цель состоит в том, чтобы сначала собрать доказательства без конкретных обвиняемых, например, путем допроса свидетелей, которые ищут убежища в Германии. Подобный подход был применен в отношении военных преступлений в Сирии, где уже вынесли несколько приговоров.

Немецкие власти выпустили призывы на украинском, русском и английском языках, чтобы убедить людей делиться своим опытом с полицией.