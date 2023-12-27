Кому доверяют украинцы из политиков и лидеров мнений – опрос

Среди политиков, должностных лиц, общественных деятелей, уровень доверия к которым оценивался социологами, чаще всего выражалось доверие к президенту Владимиру Зеленскому (71%) и главе Николаевской областной государственной администрации Виталию Киму (65%).﻿ Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Также высокое доверие к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе (56%), телеведущему Сергею Притуле (55%), советнику руководителя Офиса президента Михаилу Подоляку (52%).

Чаще выражали доверие, чем недоверие, к секретарю СНБО Алексею Данилову (соответственно 44% и 30%), главе СБУ Василию Малюку (соответственно 41% и 21%), министру обороны Рустему Умерову (соответственно 35% и 22%), министру внутренних дел Игорю Клименко (соответственно 31% и 21%).

Большинство опрошенных не доверяют экс-премьеру Юлии Тимошенко (85%), бывшему советнику Офиса президента Алексею Арестовичу (82%), лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко (81%), пятому президенту Петру Порошенко (74%), народным депутатам от "Слуги народа" Марьяне Безуглой (58,5%) и Давиду Арахамии (57%), руководителю Офиса президента Андрею Ермаку (54%).

Чаще выражали недоверие, чем доверие, к мэру Киева Виталию Кличко (не доверяют ему 45%, доверяют 40%), премьер-министру Денису Шмыгалю (соответственно 42% и 38%), главе Верховной рады Руслану Стефанчуку (соответственно 41%) 28%), заместителя руководителя Офиса президента Олегу Татарова (соответственно 34% и 10%), председателя финансового комитета Рады Даниилу Гетманцеву (соответственно 33% и 20%), вице-премьеру Ольге Стефанишиной (соответственно 23% и 17%), заместителю руководителя Офиса президента Ростиславу Шурме (соответственно 21% и 10%).

По балансу доверия-недоверия Виталий Ким немного опережает Владимира Зеленского.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 среди 2019 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.